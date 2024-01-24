На ул. Первомайской водители регулярно нарушают ПДД

Дмитрий прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» запись, сделанную на ул. Первомайской в Туле. На кадрах видно, как водители паркуются в запрещенном месте.

«Здравствуйте. Хотел бы через вас привлечь внимание компетентных органов на систематическое нарушение ПДД. Это постоянная парковка машин в зоне знака „Остановка запрещена“ по адресу: Тула, ул. Первомайская, д. 8 и 10. Всегда полностью занят правый ряд. Движение доступно из-за этого только в один ряд. Постоянные пробки. Это единственное место в Туле, где всегда паркуются под знаками. Почему такое хамство? У нас вообще ГИБДД работает? Видео от 16.01.2024 и 19.01.2024», — сообщил автор кадров.

Справедливости ради отметим, что в указанном выше месте регулярно работают эвакуаторы и сотрудники Госавтоинспекции. Но, как видим, нарушителей это не останавливает.



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Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.