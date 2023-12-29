43 жителя Плавска пожаловались на симптомы кишечного расстройства

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Министерство здравоохранения по Тульской области контролирует ситуацию с заболеваемостью населения в Плавске.

Так, в период с 27 по 28 декабря с симптомами кишечного расстройства за медпомощью обратились 43 туляка. Им назначили амбулаторное лечение.

Как сообщили в ведомстве, ситуацию взял на контроль региональный министр здравоохранения Михаил Малишевский.

Напомним, жители Плавска пожаловались, что «люди, которые накануне выпили воды из крана, заразились инфекцией и страдают от рвоты, тошноты, боли в животе и диареи». Прокуратура начала проверку, а Роспотребнадзор взял пробы воды.

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