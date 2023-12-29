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43 жителя Плавска пожаловались на симптомы кишечного расстройства
Фото Алексея Пирязева

43 жителя Плавска пожаловались на симптомы кишечного расстройства

Ситуацию на контроль взял региональный министр здравоохранения Михаил Малишевский.

Министерство здравоохранения по Тульской области контролирует ситуацию с заболеваемостью населения в Плавске. 

Так, в период с 27 по 28 декабря с симптомами кишечного расстройства за медпомощью обратились 43 туляка. Им назначили амбулаторное лечение.

Как сообщили в ведомстве, ситуацию взял на контроль региональный министр здравоохранения Михаил Малишевский. 

 

Напомним, жители Плавска пожаловались, что «люди, которые накануне выпили воды из крана, заразились инфекцией и страдают от рвоты, тошноты, боли в животе и диареи». Прокуратура начала проверку, а Роспотребнадзор взял пробы воды. 

Читайте по теме: В Плавске городской парк утонул в канализационных стоках — видео

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Фотограф:
сегодня, в 11:56 +1
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Место
ПлавскТульская областьМинистерство здравоохранения
 

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