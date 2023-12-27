В Ефремове у вьетнамца изъяли воинскую часть: здание разрушается и угрожает жизни людей

Ранее мы писали, что в Ефремовском районном суде рассматривался необычный иск: инспекция Тульской области по госохране культурного наследия судилась с гражданином Вьетнама.

Мужчина приобрел здание, построенное в начале XX века, но не ремонтировал и не благоустраивал его. В результате чего объект культурного наследия «Винный завод», успевший побыть и воинской частью, постепенно разрушался.

Суд постановил изъять у гражданина Вьетнама нежилое двухэтажное здание: Инспекция Тульской области по государственной охране культурного наследия должна была либо выкупить объект, либо выставить его на публичные торги.

В настоящее время «Винный завод» продолжает разрушаться — 26 декабря кусок кирпича упал на голову проходящей мимо женщине. В городской администрации заявили, что в ситуации разбираются правоохранители.