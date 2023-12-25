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Зам. руководителя Приокского управления Ростехнадзора попался на взятке: дело направлено в суд

Зам. руководителя Приокского управления Ростехнадзора попался на взятке: дело направлено в суд

Мужчине грозит до 12 лет колонии.

В Туле 51-летний заместитель руководителя Приокского управления Ростехнадзора Алексей С. обвиняется в получении взятки в крупном размере.

По информации Myslo, летом 2022 года мужчина получал деньги за способствование взяткодателю в заключении договоров на оказание услуг по локализации и ликвидации последствий ЧС. Договоры заключались с организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты.

В уголовном деле мужчины 5 эпизодов: за свою «деятельность» он получил не менее 2,3 млн рублей.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. Алексею С. грозит до 12 лет лишения свободы. 

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