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Тульская область оказалась на 13-м месте в итоговом рейтинге года по качеству жизни и материальному благополучию
Фото Алексея Пирязева.

Тульская область оказалась на 13-м месте в итоговом рейтинге года по качеству жизни и материальному благополучию

Лидерами ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург.

Эксперты РИА «Новости» подготовили итоговый рейтинг регионов в 2023 году. Он рассчитан путем агрегирования баллов по качеству жизни, социально-экономическому положению субъектов РФ, по рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию, а также по приверженности населения здоровому образу жизни.

Лидерами итогового рейтинга стали Москва и Санкт Петербург с агрегированным рейтинговым баллом выше 80 при возможном диапазоне значений от 1 до 100.

Тульская область вошла в двадцатку, оказавшись на 13-м месте. Наш регион набрал 58,936 балла.

Аутсайдерами стали северокавказские, сибирские и дальневосточные регионы. Это Кабардино-Балкарская Республика, Республика Хакасия, Республика Северная Осетия — Алания, Республика Калмыкия, Забайкальский край.

Полный рейтинг по ссылке.

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