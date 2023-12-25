Тульская область оказалась на 13-м месте в итоговом рейтинге года по качеству жизни и материальному благополучию

Фото Алексея Пирязева.

Эксперты РИА «Новости» подготовили итоговый рейтинг регионов в 2023 году. Он рассчитан путем агрегирования баллов по качеству жизни, социально-экономическому положению субъектов РФ, по рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию, а также по приверженности населения здоровому образу жизни.

Лидерами итогового рейтинга стали Москва и Санкт Петербург с агрегированным рейтинговым баллом выше 80 при возможном диапазоне значений от 1 до 100.

Тульская область вошла в двадцатку, оказавшись на 13-м месте. Наш регион набрал 58,936 балла.

Аутсайдерами стали северокавказские, сибирские и дальневосточные регионы. Это Кабардино-Балкарская Республика, Республика Хакасия, Республика Северная Осетия — Алания, Республика Калмыкия, Забайкальский край.

Полный рейтинг по ссылке.