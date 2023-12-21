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В Туле женщину признали виновной в истязании: она заставляла дочь носить хиджаб

В Туле женщину признали виновной в истязании: она заставляла дочь носить хиджаб

Женщина отправится в колонию общего режима.

В Туле 35-летняя Гавхар У. признана виновной в истязании несовершеннолетней, находящейся в материальной и иной зависимости от обвиняемой, сообщили Myslo в региональном Следственном комитете.

По нашей информации, обвиняемая заставляла 14-летнюю дочь носить хиджаб. Девочка отказывалась и из-за этого постоянно ругалась с мамой. После очередной ссоры подросток рассказала о своей печали подружке, а та — маме. Женщина отправилась к правоохранителям с полученной информацией, после чего было возбуждено уголовное дело. 

Приговором суда Гавхар У. назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы. 

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Автор:
сегодня, в 12:30 +3
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