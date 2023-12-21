  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Осенний призыв 2024 года пройдет с использованием электронных повесток - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Осенний призыв 2024 года пройдет с использованием электронных повесток
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo

Осенний призыв 2024 года пройдет с использованием электронных повесток

Такое поручение Президент дал Минобороны РФ.

Путин поручил осуществлять призыв на военную службу в октябре–декабре следующего года с использованием единого реестра сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. 

«Минобороны осуществлять призыв на военную службу граждан Российской Федерации, проводимый в октябре–декабре 2024 г., с использованием государственной информационной системы „Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете“ и общедоступного реестра направленных повесток», — говорится в перечне поручений Президента.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:31 −2
Другие статьи по темам
Событие
повесткипризыв
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Главный судебный пристав Тульской области проведет личный прием граждан по вопросам алиментов
Главный судебный пристав Тульской области проведет личный прием граждан по вопросам алиментов
В Туле женщину признали виновной в истязании: она заставляла дочь носить хиджаб
В Туле женщину признали виновной в истязании: она заставляла дочь носить хиджаб
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.