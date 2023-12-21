Осенний призыв 2024 года пройдет с использованием электронных повесток

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo

Путин поручил осуществлять призыв на военную службу в октябре–декабре следующего года с использованием единого реестра сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.

«Минобороны осуществлять призыв на военную службу граждан Российской Федерации, проводимый в октябре–декабре 2024 г., с использованием государственной информационной системы „Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете“ и общедоступного реестра направленных повесток», — говорится в перечне поручений Президента.