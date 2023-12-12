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В Тульской области предприятие выпускало йогурт, сыр и сметану с кишечной палочкой
Фото из архива Myslo

В Тульской области предприятие выпускало йогурт, сыр и сметану с кишечной палочкой

Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В ноябре 2023 года ведомством проведено контрольное мероприятие в отношении ООО «Родниковое поле», которое расположено в Венёвском районе.

При осуществлении мониторинга информационной системы «Сирано» установлено, что в результате проведенных Тульским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ» лабораторных исследований в пробах продукции (сметана м. д. жира 25%, сыр «Домашний» 50%, простокваша м. д. жира 3,2%, йогурт персик с маракуйей м. д. жира 3,2% производства ООО «Родниковое поле») обнаружили наличие БГКП (кишечная палочка, клебсиелла, гафния и т. д.).

В декабре 2023 года Управлением Россельхознадзора ООО «Родниковое поле» объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований; производственные сертификаты, оформленные на небезопасную продукцию, аннулированы в ФГИС «Меркурий».

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