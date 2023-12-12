В Тульской области стартует конкурс инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС

В следующем году в населенных пунктах победителей конкурса будут обустроены скейт-площадки.

Ассоциация «СМО Тульской области» провела обучающий вебинар для старост сельских населенных пунктов, руководителей ТОС и муниципальных координаторов на тему проведения конкурса инициативных проектов в 2024 году.

— Конкурс инициативных проектов проводится с 2021 года с целью поддержки инициатив сельских старост и руководителей ТОС и вовлечения граждан в решение вопросов благоустройства территории проживания, — напомнила главный советник исполнительного директора Ассоциации «СМО Тульской области» Елена Чуканова. — И ежегодно по завершении конкурса организаторы анализируют каждый из его этапов и отзывы участников и при необходимости вносят изменения. Конкурс 2024 года также предполагает ряд нововведений.

Так, перечень типовых проектов снова расширен: помимо детских и спортивных площадок, многофункциональных площадок для игровых видов спорта и зон для досуга и отдыха, в следующем году в населенных пунктах победителей конкурса будут обустроены скейт-площадки.

Кроме того, в отличие от конкурсов предыдущих лет, этапы нынешнего конкурса пройдут на несколько месяцев раньше. Стартует конкурс 15 декабря — с этой даты сельские старосты и лидеры ТОС уже могут начать проведение мероприятий по популяризации проектов благоустройства территорий, которые будут заявлять для участия в конкурсе. С этой же даты на платформе можно будет ознакомиться с перечнем типовых проектов, предлагаемых для обустройства.

Сроки проведения этапов конкурса инициативных проектов в 2024 году:

с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года — проведение мероприятий для популяризации проекта по благоустройству территории населенного пункта;

с 15 января по 29 января 2024 года — прием заявок;

с 30 января по 14 марта 2024 года — модерация заявок администрациями муниципальных образований Тульской области и организатором конкурса;

с 18 марта по 1 апреля 2024 года — голосование жителей Тульской области в поддержку конкурсных заявок;

до 30 апреля 2024 года — определение победителей конкурса;

до 30 октября 2024 года — реализация проектов.

Прием заявок будет осуществляться на платформе https://moydvor71.ru. При оформлении заявок конкурсантам необходимо будет обосновать проблему для данной территории и планы жителей по дальнейшему благоустройству; приложить фотоматериалы о текущем состоянии объекта; описать мероприятия, направленные на популяризацию проекта с предоставлением фотоматериалов, а также перечислить мероприятия, подтверждающие вовлеченность в 2023 году сельского старосты или руководителя ТОС в общественную деятельность, направленную на решение вопросов местного значения.

По каждому из критериев оценки конкурсной заявки можно набрать определенное количество баллов. Победителями конкурса становятся те участники, заявки которых набрали наибольшую сумму баллов по итогам экспертной оценки и голосования жителей Тульской области.

Победители конкурса инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС 2023 года не могут принимать участие в конкурсе 2024 года.