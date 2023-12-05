Туляк, обвиняемый в убийстве ребенка, признал свою вину

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Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Тульские следователи устанавливают все обстоятельства убийства малолетнего.

— В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Свою вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, — сообщили в СУ СКР по Тульской области.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли предполагаемое орудие убийства, допросили свидетелей, провели следственные действия с обвиняемым, назначили судебные экспертизы.

Напомним, вечером 4 декабря в квартире в пос. Молодёжном обнаружено тело годовалого мальчика с ножевым ранением. Его отец Андрей Евланичев был объявлен в розыск. По нашим данным, мужчина страдает психическим расстройством. Вчера ночью сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетнего сына.

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