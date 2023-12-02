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В Туле осудят наркомана, которого задержали на ж/д станции с «закладкой» в кармане
Фото: ЛО МВД России на станции «Тула»

В Туле осудят наркомана, которого задержали на ж/д станции с «закладкой» в кармане

В присутствии понятых у 40-летнего мужчины нашли пакет с запрещённым веществом.

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции «Тула» завершили расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего туляка в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере.

Установлено, что фигурант купил запрещённое вещество через тайник-закладку, употребил часть наркотика и направился на ж/д станцию «Криволучье». Там его задержали сотрудники полиции – в присутствии понятых они изъяли пакет, в котором было 0,75 грамма метилэфедрона.

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Уголовное дело с обвинительным актом направлено на рассмотрение в суд. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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