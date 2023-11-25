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В Туле парочка 18-летних рецидивистов обокрала супермаркет
Фото из архива Myslo

В Туле парочка 18-летних рецидивистов обокрала супермаркет

Задержанные признались в содеянном, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 23 ноября, в дежурную часть УМВД России по Туле поступило заявление от сотрудника супермаркета, расположенного на ул. Марата. Он сообщил, что из торгового зала были украдены продукты и средства личной гигиены.

В ходе проведения оперативной работы сыщики выяснили, что хищению могут быть причастны ранее судимые и безработные 18-летние парень и девушка. Ранее они уже задерживались за аналогичные кражи.

По информации пресс-службы регионального УМВД, эта версия подтвердилась: подозреваемых задержали, они дали признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фотограф:
сегодня, в 20:19 +1
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