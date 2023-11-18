За прошедшие сутки туляки отдали мошенникам более полумиллиона

За прошедшие сутки у семи граждан в возрасте от 35 до 62 лет мошенниками были похищены 511 тысяч 500 рублей.

Четырем гражданам позвонили по телефону неизвестные, представились сотрудниками банков или правоохранительных органов и под различными предлогами уговорили перечислить денежные средства на указанные ими банковские счета или номера сотовых телефонов. Общая сумма ущерба составила 389,5 тысяч рублей.

Еще трое граждан стали жертвами обмана при совершении покупок в сети Интернет. Сумма ущерба составила 121 тысячу 550 рублей.