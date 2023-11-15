Петербургский художник-модельер покажет в Туле необычные перформансы

Фото кластера «Октава»

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На этой неделе Тулу посетит петербургский художник, режиссер и кутюрье Вадим Тишин. Он выступит в кластере «Октава» со своим перформансом «Небывальщина».



— Проект объединяет созданные художником платья и разыгранные с их помощью обрядовые перформансы в единую систему смыслов. Визуальный язык художника становится главным действующим лицом и рождает театр образа. Платья — арт-объекты, сотканные из материй реального мира, которые составлены в коллажи. Фактуры домов и улиц, поверхности артефактов и памятников, силуэты произведений искусства и кинолент были найдены, увидены и размещены на тканях, — сказано в пресс-релизе мероприятия.

Программа

19 ноября, 19:00. Небывальщина, вечер № 1.

Оперный концерт и просмотр перформативного видеоспектакля.



Петербургская певица — Алиса Изак, перевоплощаясь в 11 платьев Смыслов, исполнит 11 оперных романсов выдающихся композиторов: Дебюсси, Дворжака, Массне, Пуленка. Аккомпанировать певице будет московский пианист, композитор Филипп Чельцов.

После концерта состоится премьерный показ перформативного видеоспектакля Вадима Тишина «Небывальщина. Фильм первый. Молитва поэта».

Хронометраж мероприятия: 90 минут.

20 ноября, 19:00. Небывальщина, вечер № 2.

Показ фильма «Менильмонтан», 1926.

Режиссер — Дмитрий Кирсанов.

Подробности мероприятия — на сайте кластера.