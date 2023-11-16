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«Почему не возбуждают уголовное дело?»: предприниматель-депутат из Щекино пожаловался на полицейских
Скрин из видео

«Почему не возбуждают уголовное дело?»: предприниматель-депутат из Щекино пожаловался на полицейских

А еще – на бывшего партнера по бизнесу: «Он развалил нашу общую фирму, пока я строил корабли с детьми».

Бизнес и корабли

Андрей Макарцов — руководитель Щекинского клуба «Корабелы», здесь дети учатся строить суда, ходить на них и занимаются водным туризмом. В сентябре стал депутатом собрания депутатов МО «Крапивенское» пятого созыва. И да, раньше был успешным предпринимателем.

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— В 2010 году, мы с моим знакомым (мы не можем пока указывать его данные. — Прим. авт.), тоже бывшим работником крупной тульской организации ПКФ «Автоматика», организовали свою фирму по производству электротехнических изделий ООО «ЭТР». Занимались разработкой и производством электрораспределительного оборудования. Мы с партнером были равноправными учредителями фирмы. Вложились пополам, поровну и в плане финансов, и в плане усилий. Производство открыли в Щекинском районе, на собственном участке земли. 10 лет я был его гендиректором. Фирма успешно развивалась, мы в том числе получали гособоронзаказы. На начало 2020 года численность работников ООО «ЭТР» составляла 39 человек — высококвалифицированных профессионалов.

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Меня с самого начала избрали гендиректором фирмы. С каждым годом обязанностей у меня становилось все больше и больше. Производство, бухгалтерия, проверки... Партнер же занимался только коммерцией — поиском заказов, общением с заказчиками. Фактически — руководитель отдела продаж.

По словам Андрея Макарцова, в его жизни кроме этого предприятия было и еще одно увлечение, денег не приносящее, — водный туризм, который с годами перерос в кораблестроение. В 2019 году он пришел работать в Пришненскую школу, чтобы учить ребят строить корабли.

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— Пришлось даже получить педагогическое образование, — говорит Макарцов. — Так, помимо руководства ООО «ЭТР», я стал заниматься общественной деятельностью — школьным проектом «Корабелы» под эгидой Тульского отделения Русского географического общества.

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Но меня на всё не хватало. И в 2020 году я предложил партнеру занять должность гендиректора ООО «ЭТР» вместо меня. Не то что бы я хотел вовсе отойти от дел — просто решил снять с себя часть обязанностей по работе с фирмой. Он согласился. Если бы я тогда знал, к чему это приведет… Я доверился партнеру, а в итоге получается, что выпустил компанию из рук.

И вот три года назад, в ноябре 2020-го соучредитель Макарцова был назначен на должность гендиректора. На него также возложили обязанности по ведению бухгалтерского учета компании. С этого момента именно он осуществлял руководство деятельностью фирмы, заключал сделки, подписывал документы.

Андрей же с головой погрузился в занятия со школьниками.

 

Как «убить» фирму за два года

— Первый год компания шла хорошо, но, как понял позже, по инерции. Потом дела пошли все хуже и хуже. Резко снизилось количество заказов, прибыль с них уменьшалась. Куда уходили деньги, я видеть не мог — у меня не было доступа к бухгалтерии. Раньше, когда я был гендиректором, мне приносили на подпись бумаги, я видел цифры, видел реальное положение дел.

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В 2022 году стало еще хуже — с предприятия стали увольняться работники, квалифицированные кадры.

Оказалось, мой партнер предлагал им устроиться работать к конкурентам. Так и говорил: мол, ребята, у нас все плохо, заказов нет, предприятие того гляди закроется. Они и уходили.

Следующий тревожный звоночек поступил в августе 2022-го. Сторож сказал мне, что видел, как мой партнер по ночам выносил с предприятия какие-то коробки. На резонный вопрос соучредитель стал всё отрицать. Оказалось, пропали финансовые документы, папки с контрагентами. Я всё понял и от греха подальше переставил в соседнее помещение два сервера — бухгалтерский и инженерный, чтобы никто не унес. Так он нашёл ключ, открыл дверь и утащил эти серверы в неизвестном направлении.

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У меня и видео с камер наблюдения есть! Я сразу же написал заявление в полицию. А что полиция? Приехали, посмотрели, сказали, что это наши внутренние разборки, и вынесли отказной материал.

Потом были неплатежи за электроэнергию с последующими отключениями. Макарцову пришлось завести на производстве свой собственный счетчик с ключом и оплачивать ресурс самостоятельно.

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В середине прошлого года Андрей Макарцов выяснил, что у его партнера фактически есть своя сторонняя фирма, в состав которой еще и вошли представители фирм-конкурентов. При этом факт наличия у него еще одной фирмы партнер от Макарцова скрыл. Зарегистрирована фирма была в феврале 2020 года, а уже через полгода в состав ее учредителей вошли представители конкурирующих с ООО «ЭТР» организаций.

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— Это был настоящий заговор, — рассказывает Макарцов. — Мои бывшие работники рассказали мне, что лично ездили на другие предприятия, на которых выпускали продукцию с нашими логотипами, «на сторону».

Например, в апреле 2022 года партнер заключил договор между ООО «ЭТР» и ООО ПКФ «Элтехпром» о поставке оборудования. Согласно ему «ЭТР», вместо того что бы самостоятельно изготавливать электрораспределительную продукцию и получать прибыль, покупало изделия у конкурирующей организации — ООО ПКФ «Элтехпром». То есть фактически работники «ЭТР» были лишены возможности выполнять свою работу.

И такой договор был далеко не один.

— На учредительных собраниях партнер объяснять причины убытков отказывался, при этом полностью лишил меня как учредителя возможности отслеживать и контролировать совершаемые ООО «ЭТР» сделки, — говорит Макарцов. 

Взять, к примеру, сайты «ЭТР» и того самого электрозавода, директором которого также стал мой партнер, — они абсолютно одинаковые. И контакты в них — одни и те же. Идентичные телефоны для заказчиков, электронные почты — с доменом «ЭТР» [для справки, вот эти сайты: telzavod.ru и etsol.ru].

Дальше — больше. В 2023 году новый гендиректор сократил на предприятии штат, фактически оставив только самого себя, зам. главного бухгалтера (свою жену) и юрисконсульта.

На предприятии был объявлен вынужденный простой.

— Так постепенно моя фирма, которую мы вместе с коллегой развивали 10 лет, быстро пришла в упадок, — говорит Андрей Макарцов. — Итогом работы нового гендиректора стал убыток на сумму более 5 млн рублей за 2022 год (в другие времена фирма приносила 40 млн рублей в год), плюс необоснованное увольнение квалифицированных сотрудников и сокращение штата организации с 39 до 5 человек.

Myslo пообщался с бывшим работником ООО «ЭТР» Андреем Бакаевым.

— Я проработал в этой фирме 10 лет, был начальником участка. Несколько лет мы плодотворно работали, развивались. После того как с должности гендиректора ушел Андрей Михайлович Макарцов, все покатилось вниз. Второй учредитель не был заинтересован в развитии фирмы. Заказы стали уходить, работы не было. Я по долгу службы ездил за товаром, деталями и видел, что другая фирма производила наши заказы с нашим логотипом. Всё это я рассказывал полиции.

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Второй учредитель не хотел ничего производить, он хотел больше денег за короткие сроки, думаю, попросту стал «перекупом».

Потом работы совсем не стало, нам недоплачивали, многие ушли. А в начале декабря 2022 года новый директор собрал нас всех и сказал: «Увольняйтесь, здесь делать нечего». Мы ушли по собственному, получив выходное пособие.

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А не «уголовка» ли это?

— В Уголовном кодексе России есть статья 201 — «Злоупотребление полномочиями». Звучит она так: «Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства», — говорит адвокат Макарцова Максим Визер. — Судя по фактуре и документам, которые нам удалось изучить, а также по опросам бывших работников предприятия, в фирме «ЭТР» могло произойти именно это. Для чего надо было топить фирму?

У моего доверителя есть мнение, что его партнеру нужно уничтожить «ЭТР», чтобы впоследствии продать землю и производственные мощности. Балансовая стоимость компании велика.

А сама фирма ему больше не нужна — он успел развить свою и занять выгодную нишу. Так это или нет, должно разобраться следствие. Но есть один нюанс.

 

Почему не работает ОБЭП?

Макарцов обратился в Щекинскую полицию по месту нахождения производства. Но там в возбуждении уголовного дела отказали. Писали в Тулу, так как офис фирмы «ЭТР» территориально находится в областном центре, а значит, заниматься делом должны тульские следователи. Но снова не сложилось: из города материалы отправили опять в Щекино. Потом вынесли очередной отказной материал.

В полиции нынешнего гендиректора «ЭТР» тоже опрашивали. Он рассказал, что в их фирме Макарцов занимался технической частью, а он сам — заказами, дипломатией, фактически был коммерческим директором. И якобы у него сложилось впечатление, что Макарцов завидовал его способностям привлекать клиентов, поэтому всячески вредил и саботировал работу. По его словам, клиенты были «одноразовыми», с большими объемами заказов фирма не справлялась, поэтому он и привлекал подрядчиков. Так это было или нет, должны были разобраться в ОБЭП. Но они вынесли отказной.

— Мне показалось, что одним просто не хочется разбираться во всем этом, хотя доказательства мы принесли им буквально на блюдечке, — рассказал Макарцов. — А у других будто бы какие-то свои интересы. Как еще можно объяснить то, что при наличии всех объективных данных о преступлении уголовное дело не возбуждают? Это настоящее беззаконие. Противостояние с правоохранительными органами длится уже более 8 месяцев — и конца-краю нет.

В Щекинской прокуратуре Myslo пояснили, что в настоящее время отказной материал полиции отменен и направлен на дополнительную проверку.

Андрей Макарцов хочет предать историю огласке:

— Может быть, прочитают высокие полицейские чины, которые заставят своих сотрудников работать? Также прошу считать эту статью официальным обращением в прокуратуру.

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