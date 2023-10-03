Металлические трубы и профиль из кузова КамАЗа «торпедировали» дорогу: фоторепортаж

Стали известны подробности ДТП на Новомосковском шоссе в Туле. Как рассказал корреспонденту Myslo водитель Lada Granta, он остановился на запрещающий сигнал светофора. Видимо, идущий следом КамАЗ не успевал плавно затормозить и его водитель слишком резко нажал на тормоз. Из-за этого металлический профиль и трубы из кузова КамАЗа «торпедировали» асфальт.

Водителя LADA спасло чудо: около 6 тонн железа лишь слегка задели его авто. Метр в сторону — и мужчину могло проткнуть насквозь.

Пострадавших в результате происшествия нет. Из-за ДТП образовалась внушительная пробка в направлении выезда из города.