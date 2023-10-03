  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Кабину КамАЗа смяли вылетевшие из кузова металлические трубы: подробности аварии в Туле - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Металлические трубы и профиль из кузова КамАЗа «торпедировали» дорогу: фоторепортаж

Металлические трубы и профиль из кузова КамАЗа «торпедировали» дорогу: фоторепортаж

ДТП произошло напротив поворота на городскую свалку.

Стали известны подробности ДТП на Новомосковском шоссе в Туле. Как рассказал корреспонденту Myslo водитель Lada Granta, он остановился на запрещающий сигнал светофора. Видимо, идущий следом КамАЗ не успевал плавно затормозить и его водитель слишком резко нажал на тормоз. Из-за этого металлический профиль и трубы из кузова КамАЗа «торпедировали» асфальт.

photo_2023-10-03_13-38-19 (2).jpg

Водителя LADA спасло чудо: около 6 тонн железа лишь слегка задели его авто. Метр в сторону — и мужчину могло проткнуть насквозь.

photo_2023-10-03_13-47-38.jpg

Пострадавших в результате происшествия нет. Из-за ДТП образовалась внушительная пробка в направлении выезда из города.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 14:22 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ДТП

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Крыса украла лепешку из павильона с шаурмой – видео
Крыса украла лепешку из павильона с шаурмой – видео
Стартовала продажа билетов на волейбольный матч «Тулица» — «Минчанка»
Стартовала продажа билетов на волейбольный матч «Тулица» — «Минчанка»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.