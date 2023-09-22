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Туляков ожидают аномально жаркие выходные
Фото Алексея Пирязева

Туляков ожидают аномально жаркие выходные

Такая погода случается в это время года раз в сто лет.

В Москве, например, воздух прогрелся до +21 – такие показатели синоптики фиксировали в июне. На Волге и в Черноземье – от +25 до +28 градусов, а на юге температура доходит до +30.

В столице и ближайших регионах и до воскресенья будет по-летнему жарко – до +26 градусов. В понедельник ожидаются небольшие дожди, станет прохладнее: до +19.

Средняя температура сейчас составляет +15°. Эта цифра не только превышает климатическую норму – по данным центра «ФОБОС», такая погода в сентябре в наших краях случается раз в сто лет.

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Фотограф:
сегодня, в 20:19 +5
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