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В Туле разыскивают пропавшего 53-летнего мужчину

В Туле разыскивают пропавшего 53-летнего мужчину

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого человека.

В Туле разыскивают пропавшего 53-летнего Эдуарда Евгеньевича Талалаева. 22 марта он ушел из дома и не вернулся. К его поиску подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 176 см, плотного телосложения, глаза серые, волосы русые.

Одежда: светло-серая куртка, трико, черные сапоги, черная шапка.

Нуждается в медицинской помощи.

Знаете что-либо о местоположении пропавшего мужчины? Сообщайте по телефонам: 8 (800) 700−54−52 или 112, 102, 02.

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