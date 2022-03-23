В Туле разыскивают пропавшего 53-летнего мужчину

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого человека.

В Туле разыскивают пропавшего 53-летнего Эдуарда Евгеньевича Талалаева. 22 марта он ушел из дома и не вернулся. К его поиску подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 176 см, плотного телосложения, глаза серые, волосы русые.

Одежда: светло-серая куртка, трико, черные сапоги, черная шапка.

Нуждается в медицинской помощи.

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