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Киреевские полицейские задержали серийных похитителей канализационных люков
Изображение David Keller с сайта Pixabay

Киреевские полицейские задержали серийных похитителей канализационных люков

Двое мужчин украли пять чугунных крышек и столько же колец.

В дежурную часть ОМВД России по Киреевскому району с заявлением обратилась директор ресурсоснабжающего предприятия. Женщина рассказала, что в Липках и пос. Поселки были украдены пять канализационных люков и пять чугунных колец.

В ходе оперативных мероприятий полицейские быстро установили злоумышленников. Кражи совершили ранее судимые и нигде не работающие местные жители 33 и 34 лет. В пресс-службе областного УМВД уточнили, что злоумышленники признались в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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