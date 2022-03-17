Киреевские полицейские задержали серийных похитителей канализационных люков

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Двое мужчин украли пять чугунных крышек и столько же колец.

В дежурную часть ОМВД России по Киреевскому району с заявлением обратилась директор ресурсоснабжающего предприятия. Женщина рассказала, что в Липках и пос. Поселки были украдены пять канализационных люков и пять чугунных колец.

В ходе оперативных мероприятий полицейские быстро установили злоумышленников. Кражи совершили ранее судимые и нигде не работающие местные жители 33 и 34 лет. В пресс-службе областного УМВД уточнили, что злоумышленники признались в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.