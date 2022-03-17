Туляки смогут бесплатно проверить здоровье полости рта

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В регионе пройдут мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню здоровья полости рта.

Врачи-стоматологи и стоматологические гигиенисты проведут уроки здоровья в школах и детских садах, обучат детей навыкам гигиены полости рта.

А взрослые смогут посетить стоматолога и пройти бесплатный осмотр на наличие стоматологических заболеваний и злокачественных новообразований полости рта. Осмотр проводится без предварительной записи, при себе нужно иметь паспорт и полис.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8(953)180-98-30.

В воскресенье, 19 марта, в стоматологических клиниках Тульской области пройдут дни открытых дверей. Публикуем график: