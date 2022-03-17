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Туляки смогут бесплатно проверить здоровье полости рта
Изображение Bruno Pereira с сайта Pixabay

Туляки смогут бесплатно проверить здоровье полости рта

В регионе пройдут мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню здоровья полости рта.

Врачи-стоматологи и стоматологические гигиенисты проведут уроки здоровья в школах и детских садах, обучат детей навыкам гигиены полости рта.

А взрослые смогут посетить стоматолога и пройти бесплатный осмотр на наличие стоматологических заболеваний и злокачественных новообразований полости рта. Осмотр проводится без предварительной записи, при себе нужно иметь паспорт и полис.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8(953)180-98-30.

В воскресенье, 19 марта, в стоматологических клиниках Тульской области пройдут дни открытых дверей. Публикуем график:

  • 9.00 – 15.00 – все структурные подразделения Тульской областной стоматологической поликлиники, адреса можно найти здесь.
  • 9.00 – 15.00 – детская стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы, адреса подразделений тут.
  • 9.00 – 14.00 – Тульская стоматологическая поликлиника им. С. А. Злотникова, г. Тула, ул. Смидович, 20.
  • 9.00 – 14.00 – ООО «Дента-Профи», г. Кимовск, ул. Коммунистическая, 4.
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