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Туляки смогут бесплатно проверить здоровье полости рта
В регионе пройдут мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню здоровья полости рта.
Врачи-стоматологи и стоматологические гигиенисты проведут уроки здоровья в школах и детских садах, обучат детей навыкам гигиены полости рта.
А взрослые смогут посетить стоматолога и пройти бесплатный осмотр на наличие стоматологических заболеваний и злокачественных новообразований полости рта. Осмотр проводится без предварительной записи, при себе нужно иметь паспорт и полис.
Дополнительные вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8(953)180-98-30.
В воскресенье, 19 марта, в стоматологических клиниках Тульской области пройдут дни открытых дверей. Публикуем график:
- 9.00 – 15.00 – все структурные подразделения Тульской областной стоматологической поликлиники, адреса можно найти здесь.
- 9.00 – 15.00 – детская стоматологическая поликлиника № 1 г. Тулы, адреса подразделений тут.
- 9.00 – 14.00 – Тульская стоматологическая поликлиника им. С. А. Злотникова, г. Тула, ул. Смидович, 20.
- 9.00 – 14.00 – ООО «Дента-Профи», г. Кимовск, ул. Коммунистическая, 4.
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