В Тульской областной больнице возобновил работу реабилитационный центр

Фото: министерство здравоохранения Тульской области

С октября прошлого года на его базе работал инфекционный госпиталь.

В марте всех пациентов выписали, а помещения – продезинфицировали. Теперь в Центр снова будут поступать пациенты из Тулы и области после инфарктов, операций по стентированию сосудов сердца, на позвоночнике и после эндопротезирования суставов.

Здесь можно получить медикаментозное, физиотерапевтическое лечение, посетить занятия по лечебной физкультуре. Программу реабилитации разрабатывает команда врачей: кардиолог, терапевт, диетолог, врач ЛФК, физиотерапевт и психолог. В среднем, курс лечения длится две недели.