Почти 700 жителей Тульской области купили квартиры через счета эскроу

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Доля жилых домов, которые строятся в регионе по правилам проектного финансирования, за год выросла с 47% до 83%.

На начало 2022 года туляки получили ключи от 673 квартир, приобретенных на этапе строительства. Строительным компаниям со счетов эскроу перечислено порядка 2,6 млрд рублей.

Более 5600 тульских дольщиков ждут окончания строительства жилой недвижимости. Они разместили на специальных банковских счетах 15,7 млрд рублей. За год эта сумма выросла почти в четыре раза.

Система проектного финансирования строительства действует с середины 2019 года. Застройщики не могут принимать деньги напрямую, средства покупатели жилья размещают на счетах эскроу, доступ к ним строительная компания получает только после сдачи дома в эксплуатацию. Это позволяет полностью исключить появления обманутых дольщиков.