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Житель Московской области зарезал в Плавске мужчину

Житель Московской области зарезал в Плавске мужчину

Они поссорились в кафе.

В Плавске 54-летний житель Московской области подозревается в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.
 
По версии следствия, в ночь с 19 на 20 февраля подозреваемый поссорился в кафе с 32-летним местным жителем. Мужчины вышли на улицу, и злоумышленник ударил оппонента ножом в грудь. Потерпевшего доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.
 
В настоящее время следователями и криминалистами СК проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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