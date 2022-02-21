Житель Московской области зарезал в Плавске мужчину

В Плавске 54-летний житель Московской области подозревается в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

По версии следствия, в ночь с 19 на 20 февраля подозреваемый поссорился в кафе с 32-летним местным жителем. Мужчины вышли на улицу, и злоумышленник ударил оппонента ножом в грудь. Потерпевшего доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

В настоящее время следователями и криминалистами СК проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.