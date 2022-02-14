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Смерть возле автозаправки: предполагается, что у мужчины произошел сердечный приступ

Смерть возле автозаправки: предполагается, что у мужчины произошел сердечный приступ

Тело умершего обнаружила жена.

В качестве основной причины смерти мужчины, тело которого было обнаружено неподалеку от одной из автозаправок в поселке Славном Арсеньевского района, на данный момент рассматривается сердечный приступ.
 
По информации Myslo, мужчина ехал в автомобиле с женой. Во время поездки мужчине стало плохо, он остановил авто и вышел подышать свежим воздухом. Через некоторое время женщина забеспокоилась из-за долгого отсутствия супруга, пошла его искать и обнаружила уже без признаков жизни.
 
Напомним, региональный Следственный комитет проводит по данному факту процессуальную проверку.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:22 +2
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внезапная смерть
Место
Тульская областьАрсеньевский район

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