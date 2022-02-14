Смерть возле автозаправки: предполагается, что у мужчины произошел сердечный приступ
Тело умершего обнаружила жена.
В качестве основной причины смерти мужчины, тело которого было обнаружено неподалеку от одной из автозаправок в поселке Славном Арсеньевского района, на данный момент рассматривается сердечный приступ.
По информации Myslo, мужчина ехал в автомобиле с женой. Во время поездки мужчине стало плохо, он остановил авто и вышел подышать свежим воздухом. Через некоторое время женщина забеспокоилась из-за долгого отсутствия супруга, пошла его искать и обнаружила уже без признаков жизни.
Напомним, региональный Следственный комитет проводит по данному факту процессуальную проверку.
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