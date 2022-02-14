Смерть возле автозаправки: предполагается, что у мужчины произошел сердечный приступ

В качестве основной причины смерти мужчины, тело которого было обнаружено неподалеку от одной из автозаправок в поселке Славном Арсеньевского района, на данный момент рассматривается сердечный приступ.

По информации Myslo, мужчина ехал в автомобиле с женой. Во время поездки мужчине стало плохо, он остановил авто и вышел подышать свежим воздухом. Через некоторое время женщина забеспокоилась из-за долгого отсутствия супруга, пошла его искать и обнаружила уже без признаков жизни.