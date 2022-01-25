В Тульской области умер 12-летний ребенок: СК проводит проверку

Тело мальчика обнаружили в его комнате.

22 января в одном из многоквартирных домов в Белеве был обнаружен труп 12-летнего мальчика. Мама потерпевшего пришла домой и не смогла достучаться до ребенка, который заперся в комнате. Женщина вызвала спасателей, которые вскрыли дверь.

По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Следствием устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка, причину смерти установит экспертиза, сообщили Myslo в региональном Следственном комитете.

По нашей информации, смерть пострадавшего могла наступить в результате отравления.