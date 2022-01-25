новости
новости
Регистрация
В Тульской области умер 12-летний ребенок: СК проводит проверку

В Тульской области умер 12-летний ребенок: СК проводит проверку

Тело мальчика обнаружили в его комнате.

22 января в одном из многоквартирных домов в Белеве был обнаружен труп 12-летнего мальчика. Мама потерпевшего пришла домой и не смогла достучаться до ребенка, который заперся в комнате. Женщина вызвала спасателей, которые вскрыли дверь.

По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Следствием устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка, причину смерти установит экспертиза, сообщили Myslo в региональном Следственном комитете. 

По нашей информации, смерть пострадавшего могла наступить в результате отравления. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 12:47 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Тульская областьпроисшествиякриминалСКсмерть ребенкаБелев

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Москве задержан подозреваемый в нападении на вдову Градского
В Москве задержан подозреваемый в нападении на вдову Градского
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.