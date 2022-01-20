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Обзор вакансий января: кто в Тульской области может зарабатывать 100 тысяч рублей
Фото pixabay.com

Обзор вакансий января: кто в Тульской области может зарабатывать 100 тысяч рублей

Сервис SuperJob отобрал самые высокооплачиваемые предложения января в городах с численностью населения до 500 тысяч человек.

Аналитики SuperJob рассказывают, что в 2022 году IT-сфера сохраняет высокий уровень спроса на квалифицированные кадры. В Туле в январе больше всего готовы платить именно программисту Bitrix.
 
Успешному кандидату предстоит разработка и поддержка систем на базе «Битрикс» и «Битрикс24». Ищут сотрудника с опытом разработки от одного года. Компания обещает зарплату 100 тыс. рублей, гибкое начало рабочего дня и возможность совмещения с учебой.
 
На втором месте — вакансия начальника производства с зарплатой от 75 тыс. рублей. Соискатель должен иметь высшее профильное образование, релевантный опыт работы, понимать процессы переработки вторичных полимеров, знать технологии переработки пластмасс и обладать навыками составления технической документации. Компания предлагает работу в Шатске с предоставлением жилья для иногородних сотрудников.
 
На третьем месте — заведующий аптекой с зарплатой от 70 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь фармацевтическое образование и опыт управления аптекой от трех лет. Работодатель обещает премии по результатам работы, релокационную программу для иногородних сотрудников, конкурсы, компенсацию образования и адаптационную программу для новых сотрудников. Вакансий в аптечном сегменте за год стало больше в 2,5 раза, в сфере фармацевтической промышленности — в 1,5 раза, в продвижении и сбыте — на 22%. В аптечном ритейле наиболее востребованы фармацевты-провизоры, заведующие аптек и сборщики заказов.
 
В рейтинг также попали вакансии инженера-проектировщика слаботочных систем с зарплатой от 70 тыс. рублей и врача-педиатра с зарплатой до 70 тыс. рублей в месяц.
 

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Программист Bitrix

100 000 руб.

2

Начальник производства

от 75 000 руб.

3

Заведующий аптекой

от 70 000 руб.

4

Инженер-проектировщик слаботочных систем

от 70 000 руб.

5

Врач-педиатр

60 000 — 70 000 руб.

 

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