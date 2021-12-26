Заболтал продавца и сунул «пятерку» обратно в кошелек: в тульском ТРЦ «Макси» орудует мошенник

Как он это сделал, сняли на видео. Распространите!

Накануне продавец одной из торговых точек в ТРЦ «Макси» пострадала от действий хитрого покупателя. Все произошло в магазине морепродуктов Seafood&caviar.

- Очень приветливый мужчина оказался совсем не мужчиной по поступкам… И вроде схема старая: крупная купюра, мельче нет, но мелочь, конечно же, найду, а вы пока сдачу готовьте. Деньги обратно в кошелёк он убрал не случайно! На такой обман может попасть каждый. Будьте внимательнее! — рассказали пострадавшие.

Историю этой покупки запечатлела камера видеонаблюдения магазина. Смотрите, как все происходило: