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На вокзале в Узловой полицейские вычислили вора, позвонив на украденный телефон

На вокзале в Узловой полицейские вычислили вора, позвонив на украденный телефон

Мужчина стащил мобильник у спящей женщины.

В Узловой Тульской области сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу оригинальным способом. Все началось с того, что в линейное отделение обратилась женщина, у которой из кармана пропал мобильник. Потерпевшая рассказала, что ждала электричку, задремала в зале ожидания, а когда проснулась — телефона уже не было. Также женщина вспомнила, что рядом с ней в помещении был мужчина в светлой куртке.
 
«В зале ожидания правоохранители набрали номер потерпевшей и по звонку вычислили подозреваемого в хищении мобильника. Звук рингтона исходил из кармана куртки одного из пассажиров, который мирно дремал. Гражданина разбудили и доставили в дежурную часть. Там в присутствии понятых у него обнаружили и изъяли телефон, принадлежащий потерпевшей», — сообщили Myslo в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тула.
 
Подозреваемому 45 лет и он живет в Московской области. Мужчина сознался в содеянном, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:40 +2
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Тульская областьУзловая
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