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Кто стал «Женщиной года-2021»?

Кто стал «Женщиной года-2021»?

Завершилось голосование в конкурсе «Женщина года-2021» от журнала «Модный город».

На победу в конкурсе претендовали 6 прекрасных женщин, истории которых можно прочитать здесь. Каждая участница — успешная бизнес-леди, талантливый управленец, настоящий профессионал и просто красавица.
Победительницу в течение месяца выбирали пользователи портала Myslo, голосуя за наших номинанток.
 
 
В итоге максимальное количество голосов набрала Алина Чистякова.
 
Алина — коммерческий директор компании, объединяющей сразу несколько проектов: ТЦ «Южный», рынки «Привоз» и «Салют», пекарня «Тесто и место», «Сельский рынок Иншинский» и комплекс «Иншинка SPA».
Именно она станет героиней с обложки январского номера журнала «Модный город». Читайте большое интервью с победительницей на страницах журнала и на портале Myslo!
Екатерина Белова
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Автор: Екатерина Белова
сегодня, в 15:00 −1
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