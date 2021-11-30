Кто стал «Женщиной года-2021»?

Завершилось голосование в конкурсе «Женщина года-2021» от журнала «Модный город».

На победу в конкурсе претендовали 6 прекрасных женщин, истории которых можно прочитать здесь . Каждая участница — успешная бизнес-леди, талантливый управленец, настоящий профессионал и просто красавица.

В итоге максимальное количество голосов набрала Алина Чистякова.

Алина — коммерческий директор компании, объединяющей сразу несколько проектов: ТЦ «Южный», рынки «Привоз» и «Салют», пекарня «Тесто и место», «Сельский рынок Иншинский» и комплекс «Иншинка SPA».

Именно она станет героиней с обложки январского номера журнала «Модный город». Читайте большое интервью с победительницей на страницах журнала и на портале Myslo!