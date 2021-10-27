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Житель Суворова ударил полицейского после ссоры с женой: теперь он отправится в колонию строгого режима
Фото: архив Myslo.

Житель Суворова ударил полицейского после ссоры с женой: теперь он отправится в колонию строгого режима

На несколько лет.

В Суворове 39-летний Роман Илюшин [ранее судим за разбой] признан виновным в применении насилия в отношении полицейского, сообщает Управление Судебного департамента.
 
Судом установлено, что 28 июля обвиняемый так сильно поругался с сожительницей, что та была вынуждена вызвать полицию. При виде стражей порядка Илюшин не успокоился и стал ругать их нецензурной бранью. А в ответ на требование прекратить такое поведение мужчина дважды ударил головой в грудь одного из сотрудников.
 
Приговором суда Илюшину назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме этого, мужчина заплатит полицейскому 25 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. 
 
 
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