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В Киреевском районе безработный украл у отца сейф с деньгами
Ущерб от кражи – 200 000 рублей.
В Болохово сотрудники полиции установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
По предварительным данным, к стражам порядка обратился 57-летний местный житель. Мужчина заявил, что из его гаража пропал металлический сейф, в котором было 200 000 рублей.
Полицейские предположили, что к краже может быть причастен 30-летний безработный сын потерпевшего. И эта версия подтвердилась.
Сейчас мужчина задержан, в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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