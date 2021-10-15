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В Киреевском районе безработный украл у отца сейф с деньгами
фото: соцсети

В Киреевском районе безработный украл у отца сейф с деньгами

Ущерб от кражи – 200 000 рублей.

В Болохово сотрудники полиции установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратился 57-летний местный житель. Мужчина заявил, что из его гаража пропал металлический сейф, в котором было 200 000 рублей.
 
Полицейские предположили, что к краже может быть причастен 30-летний безработный сын потерпевшего. И эта версия подтвердилась.
 
Сейчас мужчина задержан, в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
 
 
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