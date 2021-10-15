На Новомосковском шоссе столкнулись два грузовика и легковушка

Фото очевидца последствий происшествия.

Днем 15 октября примерно на 6-м км автодороги Тула – Новомосковск (неподалеку от остановки «Городское кладбище № 1») произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, столкнулись грузовик МАЗ, легковой автомобиль Volkswagen Polo и грузовая ГАЗель.

По предварительной информации, ГАЗель и Volkswagen стояли на светофоре. В иномарку сзади врезался МАЗ, после чего она совершила столкновение с ГАЗелью.

На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. В направлении города наблюдалось затруднение движения.

Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, в результате происшествия пострадал водитель Volkswagen, мужчина 1963 года рождения.