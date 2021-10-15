Фото очевидца последствий происшествия.
На Новомосковском шоссе столкнулись два грузовика и легковушка
На месте работают сотрудники ГИБДД.
Днем 15 октября примерно на 6-м км автодороги Тула – Новомосковск (неподалеку от остановки «Городское кладбище № 1») произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, столкнулись грузовик МАЗ, легковой автомобиль Volkswagen Polo и грузовая ГАЗель.
По предварительной информации, ГАЗель и Volkswagen стояли на светофоре. В иномарку сзади врезался МАЗ, после чего она совершила столкновение с ГАЗелью.
На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. В направлении города наблюдалось затруднение движения.
Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, в результате происшествия пострадал водитель Volkswagen, мужчина 1963 года рождения.
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