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На Новомосковском шоссе столкнулись два грузовика и легковушка
Фото очевидца последствий происшествия.

На Новомосковском шоссе столкнулись два грузовика и легковушка

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Днем 15 октября примерно на 6-м км автодороги Тула – Новомосковск (неподалеку от остановки «Городское кладбище № 1») произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, столкнулись грузовик МАЗ, легковой автомобиль Volkswagen Polo и грузовая ГАЗель.
 
 
По предварительной информации, ГАЗель и Volkswagen стояли на светофоре. В иномарку сзади врезался МАЗ, после чего она совершила столкновение с ГАЗелью.
 
 
На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. В направлении города наблюдалось затруднение движения.
 
Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, в результате происшествия пострадал водитель Volkswagen, мужчина 1963 года рождения.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:24 +1
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