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«Накажи автохама»: торопыжку из Донского оштрафовали за проезд железнодорожного переезда на красный

«Накажи автохама»: торопыжку из Донского оштрафовали за проезд железнодорожного переезда на красный

В отношении мужчины составили два административных протокола.

Региональная Госавтоинспекция сообщила, что установила водителя автомобиля Hyundai Solaris, который грубо нарушил ПДД на железнодорожном переезде. В момент правонарушения за рулем авто находился 58-летний мужчина.
 
«В отношении него составлены административные протоколы по статьям 12.15 (Нарушение правил расположения т/с на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) и 12.10 КоАП РФ (Нарушение правил движения через железнодорожные пути). За каждое из нарушений мужчине назначен штраф по 5 тысяч рублей», — уточнили в региональном ГИБДД.
 
Напомним, нарушение снял видеорегистратор очевидца. Водитель проигнорировал требования запрещающего сигнала светофора, при этом объехав стоящие автомобили по полосе для встречного движения. Кадры были размещены в нашей традиционной рубрике «Накажи автохама» утром 7 октября.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

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Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
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