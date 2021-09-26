В Узловой задержали похитителя кухонной утвари и стиральной машинки

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Подозреваемому 34 года. Они нигде не работает и ранее судим.

Сотрудники узловской полиции раскрыли кражу из деревенского дома. Предполагается, что законная владелица длительное время не посещала жилище, чем и воспользовался злоумышленник. Мужчина сбил запорное устройство на двери и забрал из чужого дома кухонную утварь, также прихватив небольшую стиральную машинку.

«Потерпевшая, после того как обнаружила признаки кражи, обратилась в полицию. При проведении оперативных мероприятий сотрудники отдела МВД изобличили в хищении 34-летнего неработающего ранее судимого представителя цыганского этноса», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В настоящее время мужчина задержан. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».