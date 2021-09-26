Семиклассник из Тулы стал победителем Юношеской Борцовской Лиги JWL

Фото: пресс-служба администрации города Тулы.

Соревнования по вольной борьбе проходили в Троицке.

25 сентября в Троицке Московской области прошел 5-й турнир Юношеской Борцовской Лиги JWL по вольной борьбе среди юношей 2006 г. р. и младше.

Ученик центра образования N58 «Поколение будущего» города Тулы Степан Гордеев стал лучшим среди юношей 2008−2009 годов рождения.

«Семиклассник занимается вольной борьбой с 5 лет. Тренируется под руководством тренера ДЮШОР Тульской области Алексея Лившица. Юный спортсмен является неоднократным победителем и призером региональных, всероссийских и международных турниров», — сообщает пресс-служба городской администрации.