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Семиклассник из Тулы стал победителем Юношеской Борцовской Лиги JWL
Фото: пресс-служба администрации города Тулы.

Семиклассник из Тулы стал победителем Юношеской Борцовской Лиги JWL

Соревнования по вольной борьбе проходили в Троицке.

25 сентября в Троицке Московской области прошел 5-й турнир Юношеской Борцовской Лиги JWL по вольной борьбе среди юношей 2006 г. р. и младше.
 
Ученик центра образования N58 «Поколение будущего» города Тулы Степан Гордеев стал лучшим среди юношей 2008−2009 годов рождения.
 
 
«Семиклассник занимается вольной борьбой с 5 лет. Тренируется под руководством тренера ДЮШОР Тульской области Алексея Лившица. Юный спортсмен является неоднократным победителем и призером региональных, всероссийских и международных турниров», — сообщает пресс-служба городской администрации.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:14 +5
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