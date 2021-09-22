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Как в фильме «Такси»: в Туле заметили «шпионский» Mercedes с номерами-перевертышами

Как в фильме «Такси»: в Туле заметили «шпионский» Mercedes с номерами-перевертышами

Представляем вашему вниманию очередного героя рубрики «Накажи автохама».

Подписчик поделился с нами кадрами, которые снял видеорегистратор его автомобиля на пр. Ленина в Туле. На записи видно, как перед нарушением ПДД водитель автомобиля Mercedes использует незаконное устройство для скрытия государственных регистрационных знаков.
 

 
Стоит отметить, что согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 25.06.2019 № 20 установка подобного устройства на автомобиль уже является нарушением закона. Цитата:
 
«…с государственными регистрационными знаками (ГРЗ), видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации ГРЗ либо позволяющих их видоизменить или скрыть (в том числе только одного из них), включая случаи, когда на момент остановки транспортного средства такие устройства или материалы не применялись для видоизменения или сокрытия ГРЗ (в том числе только одного из них…)».
 
Если владельца авто с такими номерами ловят впервые, то он может отделаться штрафом в 5 тысяч рублей. Если же это не первое его нарушение, то его могут лишить права управления на срок от 1 до 3 месяцев. 
 
 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 
 
 
 
 
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
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