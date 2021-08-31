В этом году три человека станут почетными гражданами города-героя Тулы

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

Такое решение было принято на заседании профильной комиссии.

В Туле состоялось заседание комиссии по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города-героя Тулы». Обычно это звание присваивается не более чем одному гражданину в год, но в связи с юбилейными датами можно определить трех лауреатов.

В этом году в Туле отмечают сразу две знаковые юбилейные даты – 80 лет обороны города и 45 лет со дня присвоения звания «Город-герой», поэтому было предложено присвоить звание трем кандидатам.

По итогам голосования комиссией было предложено присвоить звания «Почетный гражданин города-героя Тулы» Владимиру Николаевичу Сафронову, Александру Ивановичу Ширинкину и Валентину Паршутину (посмертно).

Владимир Николаевич Сафронов – руководитель поискового отряда «Рубеж», военный пенсионер. Ходатайство о награждении внесено Общественной организацией «Тульский региональный Союз пенсионеров».

Александр Иванович Ширинкин – заместитель гендиректора Тульского молочного комбината по стратегическому развитию. Ходатайство внесено Тульской торгово-промышленной палатой.

Валентин Паршутин – пионер, геройски погибший при защите города Тулы 29 октября 1941 года. Ходатайство внесено МБОУ «Центр образования № 39 имени Героя Советского Союза А. А. Рогожина».