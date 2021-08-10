новости
новости
Регистрация
7 минут вниз головой с балкона на 9-м этаже: в Туле полицейский успел поймать падающего из окна парня

7 минут вниз головой с балкона на 9-м этаже: в Туле полицейский успел поймать падающего из окна парня

ЧП случилось на улице Лейтейзена.

Как стало известно Myslo, в минувший выходной полицейский и сотрудники городской службы спасения предотвратили гибель 18-летнего молодого человека. Парня удалось спасти благодаря молниеносной реакции стража порядка и дальнейшим слаженным действиям тех, кто находился в квартире в тот момент.
 
По нашей информации, вечером в экстренные службы поступила информация об инциденте в квартире на 9-м этаже одного из домов по ул. Лейтейзена в Туле. Двери в жилище пришлось вскрывать. Внутри сотрудники полиции и городской службы спасения обнаружили 18-летнего парня. Молодой человек был в крови и в одних трусах. Он сидел на балконной раме спиной на улицу и запрещал к себе приближаться.
 
«В какой-то момент парень начал заваливаться назад. Полицейский молниеносно сориентировался, ринулся к падавшему и успел схватить его за ногу. Отмечу, молодой человек был скользким от крови, так что удержать его было практически невозможно. Но полицейскому это удалось!» — отметил источник Myslo.
 
Через секунду на помощь полицейскому бросились спасатели. В общей сложности парень провисел вниз головой на высоте 9-го этажа около семи минут – примерно столько времени потребовалось, чтобы разбить соседние окна, расчистить их от осколков, найти в квартире постельное белье, скрутить из них подобие веревок, пропустить их под молодым человеком и затем втянуть его внутрь.
 
По нашей информации, 18-летнего парня госпитализировали с резаными ранами и сотрясением головного мозга. Предположительно, сотрясение он получил, ударившись головой о стену дома в тот момент, когда его поймал полицейский.
 
Как прокомментировали в пресс-службе региональной полиции, в УМВД России по Тульской области принято решение о поощрении сотрудников, которые участвовали в спасении молодого человека.
 
Новость обновлена в 12.59: добавлен комментарий УМВД.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Юлия Королева
сегодня, в 11:53 +23
Другие статьи по темам
Событие
спасателиспасениечудесное спасение
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Медальный зачет Олимпиады-2020 в Токио: сколько наград привезли туляки
Медальный зачет Олимпиады-2020 в Токио: сколько наград привезли туляки
Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 131 случай заболевания и 9 смертей
Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 131 случай заболевания и 9 смертей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.