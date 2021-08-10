7 минут вниз головой с балкона на 9-м этаже: в Туле полицейский успел поймать падающего из окна парня

Как стало известно Myslo, в минувший выходной полицейский и сотрудники городской службы спасения предотвратили гибель 18-летнего молодого человека. Парня удалось спасти благодаря молниеносной реакции стража порядка и дальнейшим слаженным действиям тех, кто находился в квартире в тот момент.

По нашей информации, вечером в экстренные службы поступила информация об инциденте в квартире на 9-м этаже одного из домов по ул. Лейтейзена в Туле. Двери в жилище пришлось вскрывать. Внутри сотрудники полиции и городской службы спасения обнаружили 18-летнего парня. Молодой человек был в крови и в одних трусах. Он сидел на балконной раме спиной на улицу и запрещал к себе приближаться.

«В какой-то момент парень начал заваливаться назад. Полицейский молниеносно сориентировался, ринулся к падавшему и успел схватить его за ногу. Отмечу, молодой человек был скользким от крови, так что удержать его было практически невозможно. Но полицейскому это удалось!» — отметил источник Myslo.

Через секунду на помощь полицейскому бросились спасатели. В общей сложности парень провисел вниз головой на высоте 9-го этажа около семи минут – примерно столько времени потребовалось, чтобы разбить соседние окна, расчистить их от осколков, найти в квартире постельное белье, скрутить из них подобие веревок, пропустить их под молодым человеком и затем втянуть его внутрь.

По нашей информации, 18-летнего парня госпитализировали с резаными ранами и сотрясением головного мозга. Предположительно, сотрясение он получил, ударившись головой о стену дома в тот момент, когда его поймал полицейский.

Как прокомментировали в пресс-службе региональной полиции, в УМВД России по Тульской области принято решение о поощрении сотрудников, которые участвовали в спасении молодого человека.

Новость обновлена в 12.59: добавлен комментарий УМВД.