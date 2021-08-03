При пожаре на ул. Серебровской в Туле спасены 3 человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Известно об одном пострадавшем. На месте работали несколько пожарных расчётов и автолестница.

В 16.38 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в одном из домов на ул. Серебровской.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-1, ПСЧ-4, ПСЧ-5, отдельный пост ПСЧ-5, ПСЧ-19 и автолестница. Огнеборцы добрались до адреса за шесть минут, ещё 18 ушло на ликвидацию возгорания.

Спасатели эвакуировали 10 человек, звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с помощью спасательных устройств спасено 3 человека. Один человек пострадал. В результате происшествия сгорел диван, квартира закоптилась по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 23 человека и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.