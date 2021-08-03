Тульский музей собирает средства на реставрацию мраморных ангелов

Тульский историко-архитектурный музей и фонд «Внимание» собирают средства на реставрацию ангелов на Всехсвятском кладбище.

Каменных скульптур на Всехсвятском кладбище очень мало, самыми известными являются два мраморных ангела на семейном участке мещан Слюсаревых конца XIX в. Этот вид надгробий в большей степени характерен для стран Европы, так как восходит к католической традиции скульптуры. Так что и эти ангелы были привезены из Италии, являясь типовым образцом для своего времени. Постаменты изготовлены из кирпича, на них отсутствует отделка, что является не характерным для аналогичных надгробий в Европе – там они украшались гирляндами и драпировками и получили распространение в викторианскую эпоху.

На участке сохранилось четыре надгробия: 2 аналоя с книгами и 2 скульптуры ангелов на постаментах. К сожалению, ни на одном не выбиты имена погребенных. Число похороненных также установить затруднительно, так как под одним памятником может лежать не один человек, а муж и жена, мать с ребенком и т.д.

За время существования музея никто из жителей города не сообщал о родственных связях или знакомстве с погребенными. Однако, за надгробиями горожане все-таки «ухаживают». В нашем случае, все памятники на участке Слюсаревых подвергались многочисленным покраскам, фрагментарно или полностью. Особенно сильно пострадали скульптурные надгробия, неоднократно покрашенные в синий, голубой, белый цвета.