новости
новости
Регистрация
В Щекино с балкона упал камень и разбил ребенку голову: на место выехал следователь Следственного комитета

В Щекино с балкона упал камень и разбил ребенку голову: на место выехал следователь Следственного комитета

Устанавливаются ответственные за содержание дома.

Следственный комитет РФ по Тульской области организовал доследственную проверку по факту получения травмы головы малолетним ребенком при падении камня с многоэтажного дома в Щекино.

Напомним, утром 13 мая у дома №4 по ул. Лукашина отвалившийся от балконной плиты камень упал на голову полуторагодовалой девочки, которая шла вместе с мамой по двору. В результате происшествия ребенок получил травму головы.

– В настоящее время следователь выехал на место происшествия, проводятся неотложные следственные действия и мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются лица, ответственные за содержание здания, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:57 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
следственный комитетупал камень с балкона

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: светофорный торопыжка-Tucsonchik
«Накажи автохама»: светофорный торопыжка-Tucsonchik
«Накажи автохама»: кимовский лихач на «Волге» попал на видеорегистратор
«Накажи автохама»: кимовский лихач на «Волге» попал на видеорегистратор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.