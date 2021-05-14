В Щекино с балкона упал камень и разбил ребенку голову: на место выехал следователь Следственного комитета

Следственный комитет РФ по Тульской области организовал доследственную проверку по факту получения травмы головы малолетним ребенком при падении камня с многоэтажного дома в Щекино.

Напомним, утром 13 мая у дома №4 по ул. Лукашина отвалившийся от балконной плиты камень упал на голову полуторагодовалой девочки, которая шла вместе с мамой по двору. В результате происшествия ребенок получил травму головы.

– В настоящее время следователь выехал на место происшествия, проводятся неотложные следственные действия и мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются лица, ответственные за содержание здания, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.