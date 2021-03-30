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В Туле Volkswagen влетел во двор частного дома и приземлился на Peugeot: водитель погиб

В Туле Volkswagen влетел во двор частного дома и приземлился на Peugeot: водитель погиб

Молодой человек не имел водительского удостоверения.

30 марта в 2.17 в Пролетарском районе Тулы произошло жуткое ДТП. По предварительной информации, следовавший по ул. Кутузова в сторону стадиона «Металлург» Volkswagen Polo ушел на противоположную сторону дороги, перелетел через растущие на обочине кусты и приземлился во дворе частного дома №145 на припаркованный Peugeot Partner.

По словам владельца дома, среди ночи он услышал грохот, вышел на улицу и увидел, что на его автомобиле лежит машина. Внутри Volkswagen был труп.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в ДТП погиб 19-летний молодой человек, который не имел водительского удостоверения.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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ДТП на ул. Кутузова, Фото: 1
ДТП на ул. Кутузова, Фото: 2
ДТП на ул. Кутузова, Фото: 3
ДТП на ул. Кутузова, Фото: 4
ДТП на ул. Кутузова, Фото: 5
ДТП на ул. Кутузова, Фото: 6
ДТП на ул. Кутузова, Фото: 7
ДТП на ул. Кутузова, Фото: 8
ДТП на ул. Кутузова, Фото: 9
ДТП на ул. Кутузова, Фото: 10
ДТП на ул. Кутузова, Фото: 11
ДТП на ул. Кутузова, Фото: 12
ДТП на ул. Кутузова, Фото: 13
ДТП на ул. Кутузова, Фото: 14
ДТП на ул. Кутузова, Фото: 15
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 09:06 +3
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