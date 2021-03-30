В Туле Volkswagen влетел во двор частного дома и приземлился на Peugeot: водитель погиб

30 марта в 2.17 в Пролетарском районе Тулы произошло жуткое ДТП. По предварительной информации, следовавший по ул. Кутузова в сторону стадиона «Металлург» Volkswagen Polo ушел на противоположную сторону дороги, перелетел через растущие на обочине кусты и приземлился во дворе частного дома №145 на припаркованный Peugeot Partner.

По словам владельца дома, среди ночи он услышал грохот, вышел на улицу и увидел, что на его автомобиле лежит машина. Внутри Volkswagen был труп.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в ДТП погиб 19-летний молодой человек, который не имел водительского удостоверения.

Все обстоятельства происшествия выясняются.