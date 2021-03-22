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Молодой туляк ночью ударил и ограбил пенсионерку
Фото: Яндекс.Новости

Молодой туляк ночью ударил и ограбил пенсионерку

Добычей злоумышленника стали три тысячи рублей.

Тульские полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ночью злоумышленник на одной из улиц города напал на 73-летнюю женщину. Ударив пенсионерку, он забрал у нее сумку, в которой лежало три тысячи рублей.

При проведении оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что к грабежу может быть причастен 23-летний неработающий местный житель. Эта версия подтвердилась – подозреваемый был задержан и признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято, возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».

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