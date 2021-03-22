Где в Туле отключат электричество 23 марта

С 9:00 до 17:00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Перекопская, 5а, 7, 7а, 8, 10;

ул. М. Горького, 19, 29, 29а;

ул. Пузакова, 36а, 38;

ул. Майская, 1, 3;

ул. Вильямса, 46;

ул. Белкина, 29, 29а, 25, 27;

ул. Болдина, 104;

Красноармейский пр., 16;

ул. Тургеневская, 79а, 79–85 (нечетн.);

ул. Л. Толстого, 106а, 106–110 (четн.), 114;

ул. 2-я Песчаная, 42;

ул. 3-я Песчаная, 37–51 (нечетн.);

7-й Песчаный пр-д, 1–19 (нечетн.), 2–22 (четн.);

8-й Песчаный пр-д, 2–18 (четн.), 1–15 (нечетн.);

9-й Песчаный пр-д, 2–14 (четн.);

ул. Декабристов, 168–174 (четн.);

Мясново, ул. Чмутова, 20–54 (четн.), 5, 3, 3а;

ул. Верхняя Краснослободская, 1, 3, 4;

2-й Клинской пр-д, 2, 3, 4;

ул. Верхняя Выселковая, 21а, 23, 26;

п. Менделеевский, ул. Менделеева, 2;

пер. Пушкинский, 1–9 (нечетн.), 2–6 (четн.);

ул. Калинина, 2–13, 12а, 9/1, 9/2, 9а, 13/1, 13/2;

п. Октябрьский, 25-й пр-д, 10, 12, 14, 1–17 (нечетн.), 2а, 49;

10-й пр-д, 80–104 (четн.), 95–123 (нечетн.);

22-й пр-д, 3–25 (нечетн.), 4–28 (четн.);

23-й пр-д, 3–24;

31-й пр-д, 2–32 (четн.);

12-й пр-д, 45–61, 47а–56а;

ул. Капитана Громова, 2а, 1а–г, 1, 3, 4, 5, 6;

ул. Речная, 69–85 (нечетн.), 72–90 (четн.);

28-й пр-д, 43, 56, 58;

24-й пр-д, 1–21 (нечетн.), 2–24 (четн.).