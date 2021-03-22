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Где в Туле отключат электричество 23 марта

Где в Туле отключат электричество 23 марта

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9:00 до 17:00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Перекопская, 5а, 7, 7а, 8, 10;
  • ул. М. Горького, 19, 29, 29а;
  • ул. Пузакова, 36а, 38;
  • ул. Майская, 1, 3;
  • ул. Вильямса, 46;
  • ул. Белкина, 29, 29а, 25, 27;
  • ул. Болдина, 104;
  • Красноармейский пр., 16;
  • ул. Тургеневская, 79а, 79–85 (нечетн.);
  • ул. Л. Толстого, 106а, 106–110 (четн.), 114;
  • ул. 2-я Песчаная, 42;
  • ул. 3-я Песчаная, 37–51 (нечетн.);
  • 7-й Песчаный пр-д, 1–19 (нечетн.), 2–22 (четн.);
  • 8-й Песчаный пр-д, 2–18 (четн.), 1–15 (нечетн.);
  • 9-й Песчаный пр-д, 2–14 (четн.);
  • ул. Декабристов, 168–174 (четн.);
  • Мясново, ул. Чмутова, 20–54 (четн.), 5, 3, 3а;
  • ул. Верхняя Краснослободская, 1, 3, 4;
  • 2-й Клинской пр-д, 2, 3, 4;
  • ул. Верхняя Выселковая, 21а, 23, 26;
  • п. Менделеевский, ул. Менделеева, 2;
  • пер. Пушкинский, 1–9 (нечетн.), 2–6 (четн.);
  • ул. Калинина, 2–13, 12а, 9/1, 9/2, 9а, 13/1, 13/2;
  • п. Октябрьский, 25-й пр-д, 10, 12, 14, 1–17 (нечетн.), 2а, 49;
  • 10-й пр-д, 80–104 (четн.), 95–123 (нечетн.);
  • 22-й пр-д, 3–25 (нечетн.), 4–28 (четн.);
  • 23-й пр-д, 3–24;
  • 31-й пр-д, 2–32 (четн.);
  • 12-й пр-д, 45–61, 47а–56а;
  • ул. Капитана Громова, 2а, 1а–г, 1, 3, 4, 5, 6;
  • ул. Речная, 69–85 (нечетн.), 72–90 (четн.);
  • 28-й пр-д, 43, 56, 58;
  • 24-й пр-д, 1–21 (нечетн.), 2–24 (четн.).
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