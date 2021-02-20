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У автобуса, который вез детей на творческий конкурс в Тулу, загорелся двигатель
Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

У автобуса, который вез детей на творческий конкурс в Тулу, загорелся двигатель

ЧП произошло в Московской области.

Утром 10 февраля на 8-м км трассы Зарайск – Луховицы (городской округ Луховицы) загорелся автобус. Общая площадь возгорания составила 5 квадратных метров, пожар был полностью ликвидирован в 8.29. По данным местного МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.
 
«Произошло возгорание в автобусе, перевозившем детский коллектив из Коломны. Известно, что ребята направлялись в Тулу для участия в творческом конкурсе», – сообщает kolomna-spravka.ru.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:35 +3
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