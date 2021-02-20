У автобуса, который вез детей на творческий конкурс в Тулу, загорелся двигатель

Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

Утром 10 февраля на 8-м км трассы Зарайск – Луховицы (городской округ Луховицы) загорелся автобус. Общая площадь возгорания составила 5 квадратных метров, пожар был полностью ликвидирован в 8.29. По данным местного МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.