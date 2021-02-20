Квадрокоптер с наркотиками не долетел до обитателей плавской колонии

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Полицейские задержали двух щекинцев, которые планировали переправить мефедрон на территорию учреждения.

Оперативники УФСИН России по Тульской области вместе с полицейскими ГКОН МО МВД России «Плавский» недалеко от плавской исправительной колонии № 4 задержали двух жителей г. Щекино.

В машине задержанных находился радиоуправляемый квадрокоптер, к которому скотчем были прикреплены свёртки с порошкообразным веществом светлого цвета.

Как позже выяснили эксперты, в свёртке был мефедрон массой 57 граммов. Задержанные рассказали, что дрон с наркотиками они собирались отправить осужденным, отбывающим наказание в колонии № 4.