Тульские силовики почтили память Героя России Дмитрия Горшкова

Фото пресс-служб УМВД России по Тульской области и управления Росгвардии по Тульской области.

Старшему лейтенанту ОМОН, погибшему на Северном Кавказе, 21 февраля могло бы исполниться 50 лет.

Сотрудники региональных управлений Росгвардии и МВД России по Тульской области почтили память погибшего на Северном Кавказе старшего лейтенанта милиции Дмитрия Горшкова. Траурные мероприятия прошли на Аллее Славы Смоленского кладбища. Могилу омоновца посетили родственники и сотрудники силовых ведомств.

Под звуки военного оркестра управления и залпы салютной группы присутствующие возложили цветы к его могиле. Личный состав ОМОН регионального управления Росгвардии прошел торжественным маршем.

В центре образования №1, в котором учился Дмитрий Горшков, спецназовцы и полицейские провели для учеников Уроки мужества – рассказали ребятам о подвиге Дмитрия и особенностях службы в силовых ведомствах.

– Дмитрий выполнил свой долг до конца, ценою собственной жизни. Его подвиг для нас с вами является примером честного и беззаветного служения Родине. Помните об этом, – обратился к учащимся врио начальника управления Росгвардии по Тульской области Дмитрий Радван.

Начальник регионального УМВД России Сергей Галкин от имени всех стражей порядка пожелал школьникам вырасти достойными представителями своего поколения. Мероприятия, посвященные памяти павшего героя, завершились турниром по мини-футболу, который прошел в стенах спортивного зала центра образования №1. В нем приняли участие старшеклассники и сотрудники ОМОНа.

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Сентябрьским утром 1999 года тульский ОМОН подняли по тревоге и направили под село Чабанмахи, которое заняли боевики. Бандиты полностью контролировали территорию села. Дмитрий Горшков был включен в состав группы, которой предстояло штурмовать мечеть.

Продвигаясь вперед, омоновцы попали под обстрел. Дмитрий был ранен в живот выстрелом снайпера. Несмотря на это, он открыл ответный огонь по боевикам и сумел вытащить из-под обстрела раненых товарищей, но позже скончался.

Указом Президента России от 30 декабря 1999 года за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, старший лейтенант милиции Дмитрий Горшков посмертно был удостоен высокого звания Героя России.