новости
новости
Регистрация
В Алексине больше недели ищут 27-летнюю женщину

В Алексине больше недели ищут 27-летнюю женщину

Мария Мунтян перестала выходить на связь с близкими 3 февраля.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» продолжают поиски 27-летней жительницы Алексина Марии Мунтян, о судьбе которой ничего неизвестно c 3 февраля.

Приметы: рост 170 см, телосложение полное, глаза карие, волосы каштановые до плеч. Была одета: бордовая короткая куртка, темные штаны, желтые сапоги (угги), розовая шапка, коричневый объемный шарф.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Марии, звоните: 8 (800) 700-54-52, 8 (920) 746-48-73 или 112.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 07:52 0
Другие статьи по темам
Событие
пропал человекпоисковый отряд Лиза Алертпоиск пропавшихпропала женщина
Место
Тульская областьАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Няня на два часа: тульские семьи могут бесплатно пригласить на дом социального помощника
Няня на два часа: тульские семьи могут бесплатно пригласить на дом социального помощника
Погода в Туле 11 февраля: небольшой снег, до 13 градусов мороза
Погода в Туле 11 февраля: небольшой снег, до 13 градусов мороза
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.