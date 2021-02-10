В Алексине больше недели ищут 27-летнюю женщину

Мария Мунтян перестала выходить на связь с близкими 3 февраля.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» продолжают поиски 27-летней жительницы Алексина Марии Мунтян, о судьбе которой ничего неизвестно c 3 февраля.

Приметы: рост 170 см, телосложение полное, глаза карие, волосы каштановые до плеч. Была одета: бордовая короткая куртка, темные штаны, желтые сапоги (угги), розовая шапка, коричневый объемный шарф.