В Алексине больше недели ищут 27-летнюю женщину
Мария Мунтян перестала выходить на связь с близкими 3 февраля.
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» продолжают поиски 27-летней жительницы Алексина Марии Мунтян, о судьбе которой ничего неизвестно c 3 февраля.
Приметы: рост 170 см, телосложение полное, глаза карие, волосы каштановые до плеч. Была одета: бордовая короткая куртка, темные штаны, желтые сапоги (угги), розовая шапка, коричневый объемный шарф.
Если вы что-либо знаете о местонахождении Марии, звоните: 8 (800) 700-54-52, 8 (920) 746-48-73 или 112.
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