В Тульской области двое мужчин обворовывали машины каршеринга

В Киреевском районе полицейские установили подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, злоумышленники брали в аренду автомобили каршеринга и похищали оттуда катализаторы, а потом перепродавали украденное.

Стражи порядка смогли установить личности подозреваемых. Ими оказались безработные 34-летний и 44-летний мужчины. Они причастны к четырем кражам.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».