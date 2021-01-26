В Тульской области двое мужчин обворовывали машины каршеринга
Приятели из Киреевского района утаскивали катализаторы.
В Киреевском районе полицейские установили подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
По предварительным данным, злоумышленники брали в аренду автомобили каршеринга и похищали оттуда катализаторы, а потом перепродавали украденное.
Стражи порядка смогли установить личности подозреваемых. Ими оказались безработные 34-летний и 44-летний мужчины. Они причастны к четырем кражам.
В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Другие статьи по темам