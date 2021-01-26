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В Тульской области двое мужчин обворовывали машины каршеринга

В Тульской области двое мужчин обворовывали машины каршеринга

Приятели из Киреевского района утаскивали катализаторы.

В Киреевском районе полицейские установили подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
По предварительным данным, злоумышленники брали в аренду автомобили каршеринга и похищали оттуда катализаторы, а потом перепродавали украденное.
 
Стражи порядка смогли установить личности подозреваемых. Ими оказались безработные 34-летний и 44-летний мужчины. Они причастны к четырем кражам.
 
В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
 
 
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:40 +4
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