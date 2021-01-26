Тульская и Новгородская области разработают проект в сфере «адаптивного» туризма

Сформирован проект сотрудничества между регионами на ближайшие два года.

26 января губернатор Тульской области Алексей Дюмин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин провели рабочую встречу в режиме видео-конференц-связи.

Алексей Дюмин отметил, что в 2018 году между правительствами двух регионов подписано соглашение о сотрудничестве. Оно послужило дополнительным стимулом для кооперации оборонно-промышленных предприятий Тульской и Новгородской областей. Активное сотрудничество ведется и в сфере развития инвестиционного климата. В итоге оба региона занимают высокие места в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов России.

– Уже сформирован проект Плана сотрудничества между нашими регионами на 2021-2022 годы. Андрей Сергеевич, хочу Вас заверить, что Тульская область – ваш надежный партнер. Мы нацелены на совместную работу по всем направлениям, – сказал Алексей Дюмин.

Главы регионов подписали план мероприятий по укреплению сотрудничества на ближайшие два года. В частности, он предусматривает:

взаимодействие между высшими учебными заведениями двух областей, а также научным центром мирового уровня «ТулаТЕХ»;

совместную реализацию программ продвижения товаров местного производства «Сделано в Тульской области» и «Покупай новгородское»;

разработку совместного пилотного проекта Новгородской и Тульской областей в сфере «адаптивного» туризма.